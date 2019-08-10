9 станций столичного метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты с 18 по 24 августа. Это связано с прокладкой туннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
«Будут закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"»,— сообщили в пресс-службе метрополитена.
На время проведения работ по этому маршруту в Москве будут работать бесплатные компенсационные автобусы.
Ранее власти Москвы приняли решение продлить Сокольническую линию метро еще на одну станцию, которая появится сразу после станции «Бульвар Рокоссовского».
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