9 станций столичного метро закроют на неделю

9 станций столичного метро закроют на неделю

Фото: НетФормата

Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты с 18 по 24 августа. Это связано с прокладкой туннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.

«Будут закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарево", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"»,— сообщили в пресс-службе метрополитена.

На время проведения работ по этому маршруту в Москве будут работать бесплатные компенсационные автобусы.

Ранее власти Москвы приняли решение продлить Сокольническую линию метро еще на одну станцию, которая появится сразу после станции «Бульвар Рокоссовского».

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Места: Москва
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