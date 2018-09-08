Стало известно о ключевой роли Женевы в «деле Скрипалей»

Граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, около 30 раз бывали в Европе. Перед инцидентом в Солсбери они чаще летали в Женеву.

С ноября 2017 по февраль 2018 года обвиняемые купили девять билетов в Швейцарию. В британском правительстве считают, что установление тех, с кем встречались Петров и Боширов в Женеве, является «абсолютным ключом к продолжающемуся расследованию», пишет РБК.

Ранее стало известно, что при оформлении виз обвиняемые представлялись предпринимателями, которые занимаются международной торговлей. В Британии полагают, что их имена были подставными и получены в военной разведке.