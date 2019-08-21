В РФ стало больше больных рассеянным склерозом

За последние пять лет число больных рассеянным склерозом россиян увеличилось почти на 20 тыс. Наибольший всплеск зафиксирован в Санкт-Петербурге.

Согласно данным Минздрава России, если в 2013 году пациентов с таким диагнозом было 62,3 тыс, то в 2018 - 82,2.

Как пишут Russia Today, это может быть связано с улучшением выявления болезни на ранних стадиях. В среднем в год больных рассеянным склерозом составляет около 7%. Но Россия обладает всем комплексом препаратов по лечению данного заболевания.

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание. При нем поражается головной и спинной мозг. Ученые считают, что болезнь может передаваться по наследству. Усугубляет состояние - курение, а также злоупотребление алкоголем и кофе.