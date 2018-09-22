Стали известны приоритеты россиян при выборе заграничных туров
При выборе зарубежных туров граждане России обращают внимание на цену, уровень сервиса и безопасности в стране назначения. Об этом рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«Сегодня три главных параметра — цена, качество и безопасность», - подчеркнул Барзыкин.
Он отметил, что многие ошибочно размышляют о бесстрашии россиян, готовых ехать в любые опасные страны.
«Сейчас наши туристы выясняют риски. Если они присутствуют, то россияне стараются не ехать в такие страны», - рассказал Барзыкин телеканалу «360».
Ранее стало известно, что Россия и Турция вошли в топ-20 выездных направлений для китайских туристов, заняв 7 и 15 места соответственно.
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