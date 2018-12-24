Ольга Васильева назвала время на решение «домашки» в школе

Ольга Васильева назвала время на решение «домашки» в школе

Глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала о том, сколько школьники должны тратить на выполнение домашнего задания. Предельное время на решение уроков для старшеклассников составляет 3,5 часа.

Она сообщила, что первоклассникам домашнее задание не дают, во втором и третьих классах ученик не должен выполнять уроки более 1,5 часов, в четвертом-пятом – 2 часов, с шестого по восьмой классы – 2,5 часов, в девятом-одиннадцатом – до 3,5 часов.

Васильева указала на важность регламентировать «предельную нагрузку» для детей и напомнила, что «учителя эти нормы прекрасно знают». Министр не поддержала педагогов, которые дают школьникам задание на каникулы. В это время учащимся необходимо отдохнуть и отвлечься от учебы, считает министр.

Одной из причин, по которой школьники засиживаются с выполнением задания дома, является отсутствие навыка функционального чтения и работы с текстом, считает Васильева. В интервью «Российской газете» она призвала родителей «начать читать детям книжки, а не бездумно выдавать малышам в руки гаджеты». Министр напомнила, что в 1986 году Россия была на первом месте по читательской грамотности, а сейчас только на 36.

Ранее сообщалось, что с 2019 года школьники в России смогут выбирать для сдачи в форме ЕГЭ китайский язык.

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