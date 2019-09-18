Стала известна «внешность» нового Mercedes 2021 года выпуска

Получены фотографии нового автомобиля Mercedes-Maybach S-Class. Он появится не раньше второй половины 2021 года.

Снимки автомобиля сделали журналисты издания Motor1. Однако подробно рассмотреть детали машины не удалось – автомобиль спрятан под камуфляжем.

По снимкам видно, что разработанная концерном Даймлер машина оснащена фарами спереди и сзади, а их окончательная форма уже утверждена.

Журналисты смогли выяснить, что седан от Mercedes будет иметь те же размеры, что и предшественник. Разработчики сделали более коротким передний свес, за счет чего расположение двигателя чуть сместится и появится больше места в салоне.

Обращает на себя внимание прицепное устройство, которое, как считают автоэксперты, говорит о тестировании машины на выносливость в Швейцарских Альпах.

Весной 2019 года в Солнечногорске Московской области открыли первый в России завод по производству Mercedes. Здесь будут выпускать седаны E-класса, джипы GLE, GLC и GLS.