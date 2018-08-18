Стала известна стоимость поездки казаков с Путиным на свадьбу

Президент РФ Владимир Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль вместе с артистами Кубанского казачьего хора. Стала известна стоимость поездки музыкантов на мероприятие.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал госзакупок, 17 музыкантов поедут в Вену из Краснодара через Стамбул. Для участников хора забронировали 7 номеров по 63 тысячи рублей за две ночи. Другие артисты будут проживать в номерах по 90 тыс. рублей за две ночи в отеле Loisium Wine & Spa Resort Südsteiermark. Он расположен вблизи ресторана, где состоится свадьба. Общая стоимость договора составила 1 812 322,53 рубля.

Казаки будут в Вене с 17 по 19 августа, само торжество состоится 18 числа. Ожидается, что Кубанский хор поздравит молодоженов русскими песнями.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин с «грустной улыбкой» воспринял новость о поездке Путина на свадьбу главы МИД Австрии.