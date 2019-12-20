Стала известна личность стрелка на Лубянке
Стала известна личность преступника, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы.
По предварительным данным, это уроженец Московской области Евгений Манюров. Ему 39 лет, сообщает телеграм-канал «112».
Как сообщалось ранее, момент ликвидации злоумышленника попал на видео.
На кадрах видно вооруженного человека в черном, который прячется за столбом. На спине у него рюкзак. В какой-то момент он падает после попадания в него пули.
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