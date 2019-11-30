Стала известна дата запуска «Турецкого потока»

Церемония запуска газопровода «Турецкого потока» назначена на 8 января 2020 в Стамбуле.

Заявление об этом сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана на церемонии подключения Трансанатолийского газопровода (TANAP) к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в турецкой провинции Эдирне, пишет газета «Дэйли Сабах».

В церемонии запуска газопровода примут участие и Реджеп Тайип Эрдоган, и глава России Владимир Путин.

Напомним, Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Киев опасается, что из-за этого газотранспортная система страны станет невостребованной.

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