Стал известен список кандидатов на «Евровидение-2019» от России

В январе объявят имя российского исполнителя, который выступит на «Евровидении-2019» в Израиле. Россия снова отказалась от открытого национального отбора, и участника просто назначат.

Список претендентов опубликован изданием Super. По их данным, это достоверный шорт-лист кандидатов на участие в международном песенном конкурсе.

В него попали Александр Панайотов, певица Manizha, звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, а также Егор Крид, Елена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

Ранее Израиль показал логотип «Евровидения-2019». Символом этого года станет золотая звезда. Она отсылает к будущим звездам, которые приедут в Тель-Авив для участия в конкурсе. Звезду сопровождает слоган «Дерзай мечтать» (Dare to Dream).