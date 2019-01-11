Стал известен список кандидатов на «Евровидение-2019» от России
В январе объявят имя российского исполнителя, который выступит на «Евровидении-2019» в Израиле. Россия снова отказалась от открытого национального отбора, и участника просто назначат.
Список претендентов опубликован изданием Super. По их данным, это достоверный шорт-лист кандидатов на участие в международном песенном конкурсе.
В него попали Александр Панайотов, певица Manizha, звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, а также Егор Крид, Елена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.
Ранее Израиль показал логотип «Евровидения-2019». Символом этого года станет золотая звезда. Она отсылает к будущим звездам, которые приедут в Тель-Авив для участия в конкурсе. Звезду сопровождает слоган «Дерзай мечтать» (Dare to Dream).
Следующая новость Московские улицы оборудуют камерами с раcпознаванием лиц
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии