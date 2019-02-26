Стажировка дочери Пескова в Европарламенте лишила покоя ЕС

Стажировка дочери Пескова в Европарламенте лишила покоя ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стажировку 21-летней дочери Елизаветы в Европарламенте «практикой обычной студентки».

«Вы знаете, здесь речь идет об обычной студентке и об обычной практике», - сказал Песков.

Подробно комментировать стажировку дочери он не стал, заявив, что это не касается прямых служебных обязанностей, пишет ТАСС.

Елизавета Пескова проходит стажировку в бюро французского евродепутата Эмерика Шопрада. Ее фамилия значится на странице Шопрада на сайте Европарламента. Работа Песковой оплачивается в размере около 1 тыс. евро в месяц. Депутат уточнил, что стажеры выполняют офисную работу и не имеют доступа к секретной информации.

Западные СМИ заявили, что стажировка Песковой является «угрозой для информационной безопасности» и «позором для Европарламента».

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