Со среды ожидается скачок цен на авиабилеты
Со среды, 15 августа, ожидается повышение стоимости авиабилетов и туристических путевок в связи со снижением курса рубля.
До 14 августа авиаперевозчики рассчитывают билеты по курсу 63,5 рубля за доллар. Затем они подорожают в среднем на 5%, передает «Российская газета».
Внутри страны билеты уже выросли в июле из-за повышения стоимости авиакеросина. Так, билет в Симферополь стоит в среднем 9 тыс. рублей, год назад его можно было приобрести за 6,3 тысячи.
Стоимость туристических путевок зависит от курса валют. Сейчас туроператоры рассчитывают туры по средневзвешенному курсу 68 рублей за доллар, а значит зарубежные поездки подорожали на 4-5 процентов.
Следующая новость Глава NASA готовится к встрече с Дмитрием Рогозиным по космосу
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии