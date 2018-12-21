Сразу два российских банка приказали долго жить

Сразу два российских банка приказали долго жить

Банк России лишил лицензии московский «Руссобанк» и ростовский «Донхлеббанк». Обе кредитные организации находились в третьей сотне банковской системы РФ.

«Донхлеббанк», зарегистрированный в Ростове-на-Дону, лишился лицензии из-за значительного объема проблемных активов. Он также неоднократно нарушал требования законодательства и актов ЦБ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Основная деятельность «Донхлеббанка» заключалась в финансировании строительных проектов компаний, принадлежащих его собственнику. На начало декабря он занимал 298-е место в банковской системе России.

Отзыв лицензии затронул и столичный «Руссобанк». Регулятор сообщил, что большая часть операций в банке была связана с теневой продажей розничными предприятиями наличных средств третьим лицам и выводом их за рубеж. Он занимал 268-е место в системе банков России, уточняет РБК.

Кредитная организация работала с 1993 года под названием «Российский угольно-сырьевой совместный банк». В 2014 году его переименовали в «Руссобанк».

Обе организации являются участниками системы страхования вкладов. Она предусматривает выплаты средств вкладчикам в размере 100%, но не более 1,4 млн рублей.

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