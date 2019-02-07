5 лет спустя: что стало с объектами сочинской Олимпиады

Пять лет назад в Сочи прошла церемония открытия Зимних Олимпийских игр. К мероприятию были построены многочисленные спортивные объекты, которые функционируют до сих пор.

Как рассказали в пресс-службе НАО «Центр «Омега», которая занималась строительством объектов, все олимпийские дворцы востребованы и лед в них расписан на месяцы вперед.

Летом 2018 года на стадионе «Фишт» прошли матчи Чемпионата мира по футболу, а Олимпийский дворец «Большой» стал домашней ареной хоккейного клуба «Сочи». Дворец спорта «Айсберг» используют для тренировок по разным видам спорта.

«Адлер-арена» сменила профиль и стала академией настольного тенниса и центром гимнастики. Олимпийский отель «Сириус» превратился в образовательный центр, куда каждый месяц приезжают 800 одаренных детей.

По мнению депутата Законодательного собрания Андрея Анохина, такое отношение к объектам Олимпиады «очень показательно». Он пообещал, что Игры-2014 еще принесут свои бонусы.

«Тот импульс, который дало Олимпийское движение гражданам всего мира, очень активно поддерживается в России. Это связано с тем, что массово популяризируется спорт, здоровый образ жизни, и то, что эти объекты задействованы, говорит именно об этом», - сказал депутат в разговоре со «Слово и Дело».

Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Это вторая Олимпиада, которую принимала Россия.