В Москве спустившимся под землю мужчинам подарят носки

В честь Дня защитника Отечества метро Москвы подготовило мужчинам подарки. Всем спустившимся в подземку 23 февраля подарят носки.

Так столичное метро попыталось «поиронизировать» над привычным подарком для мужчин.

«23 февраля на всех стойках «Живое общение» с 10 утра и до 17 вечера можно получить носки», - рассказали в пресс-службе метро «Известиям».

Там добавили, что количество подарков ограничено, а получить носки смогут только мужчины.

Ранее сообщалось, что в числе желанных подарков для мужчин – гаджеты, часы, автомобили. При этом мужчины признались, что чаще получают средства по уходу за телом.