В Москве спустившимся под землю мужчинам подарят носки
В честь Дня защитника Отечества метро Москвы подготовило мужчинам подарки. Всем спустившимся в подземку 23 февраля подарят носки.
Так столичное метро попыталось «поиронизировать» над привычным подарком для мужчин.
«23 февраля на всех стойках «Живое общение» с 10 утра и до 17 вечера можно получить носки», - рассказали в пресс-службе метро «Известиям».
Там добавили, что количество подарков ограничено, а получить носки смогут только мужчины.
Ранее сообщалось, что в числе желанных подарков для мужчин – гаджеты, часы, автомобили. При этом мужчины признались, что чаще получают средства по уходу за телом.
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