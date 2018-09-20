Спортсменов России допустили до мировых соревнований
Российские спортсмены получили возможность участвовать в международных соревнованиях после восстановления официального статуса Российского антидопингового агентства.
Российское ведомство вновь получило право самостоятельно проводить анализы допинг-проб на территории России.
Отмечается, что решение исполкома WADA восстановить статус РУСАДА в правах открывает возможности для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях, а также проведению соревнований в России, передает «360» со ссылкой на Interfax.
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