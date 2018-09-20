Спортсменов России допустили до мировых соревнований

Российские спортсмены получили возможность участвовать в международных соревнованиях после восстановления официального статуса Российского антидопингового агентства.

Российское ведомство вновь получило право самостоятельно проводить анализы допинг-проб на территории России.

Отмечается, что решение исполкома WADA восстановить статус РУСАДА в правах открывает возможности для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях, а также проведению соревнований в России, передает «360» со ссылкой на Interfax.