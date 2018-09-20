Спортсменов России допустили до мировых соревнований

Российские спортсмены получили возможность участвовать в международных соревнованиях после восстановления официального статуса Российского антидопингового агентства.

Российское ведомство вновь получило право самостоятельно проводить анализы допинг-проб на территории России.

Отмечается, что решение исполкома WADA восстановить статус РУСАДА в правах открывает возможности для российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях, а также проведению соревнований в России, передает «360» со ссылкой на Interfax.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций к России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО