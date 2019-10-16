За спорные высказывания политиков накажут лайками

За спорные высказывания политиков накажут лайками

Фото: abcnews

Twitter опубликовал правила, согласно которым сообщения политических деятелей, не будут удаляться, даже если они нарушают правила соцсети.

Однако, как отмечается в блоге компании, неправомерный контент нельзя будет лайкнуть, прокомментировать или ретвитнуть.

У пользователей, которые захотят отреагировать на неоднозначную публикацию официального лица, останется возможность только процитировать оригинальное сообщение.

Правила будут применимы исключительно к проверенным аккаунтам политических или государственных деятелей с более чем 100 тыс. подписчиков.

Ранее Twitter неоднократно обвиняли в том, что он многое прощает президенту США Дональду Трампу. В частности, в прошлом году компания отказалась блокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, несмотря на его угрозы объявить войну Северной Кореи.

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