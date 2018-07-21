Специалисты ищут следы «Новичка» в туалетах Солсбери

В общественных туалетах парка в Солсбери ищут следы нервно-паралитического вещества «Новичок».

Специалисты в защитных костюмах и противогазах обследуют парк «Сады королевы Елизаветы». Территория вокруг туалетов оцеплена, работы могут продлиться весь день, передает «Интерфакс».

Парк мог стать одним из мест, где побывали Чарли Роули и Дон Стерджесс, пострадавшие в результате отравления «Новичком».

Инцидент произошел 30 июня. Пару в критическом состоянии доставили в больницу Солсбери. Женщина скончалась в больнице, мужчину выписали 20 июля.