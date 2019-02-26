Хор спел о бомбардировке США в Исаакиевском соборе

Хор спел о бомбардировке США в Исаакиевском соборе

Петербургская епархия осудила исполнение песни о ядерной бомбардировке США в Исаакиевском соборе. Репертуар коллектива Концертного хора посчитали неуместным.

Выступление состоялось 23 февраля. Хор исполнил в честь Дня защитника Отечества песню «На подводной лодочке да с атомным моторчиком». В Петербургской митрополии заявили, что площадка для исполнения композиции выбрана неуместно.

«Все-таки Исаакиевский собор был главным собором Российской империи, и хор, который выступает на фоне царских врат с изображением Христа, Божьей Матери, святых, конечно, должен думать о звучащем в этом пространстве репертуаре», - сказала «Интерфаксу» руководитель сектора коммуникаций епархии Наталья Родоманова.

Автором песни является бард Андрей Козловский. Шуточная песня была написала в 1980-м году. В ней рассказывается, как лирический герой отправляется на подлодке бомбить США.

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