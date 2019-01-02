Спасённого в Магнитогорске младенца оперировать пока не будут

Спасённого в Магнитогорске младенца оперировать пока не будут

Врачи пока не будут оперировать 11-месячного младенца, найденного под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске. По словам президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, сперва нужно вывести его из тяжёлого состояния. «Сейчас главное не суетиться», - сообщил журналистам Рошаль.

У мальчика, которого спасатели накануне извлекли из-под обломков многоэтажного дома, который обрушился в ночь на 31 декабря в Магнитогорске, диагностированы множественные переломы голени, закрытая черепно-мозговая травма и сильное обморожение конечностей — об этом ранее стало известно от челябинских врачей. Младенца транспортировали в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В настоящий момент медики не раскрывают всех подробностей о состоянии малыша, ссылаясь на закон о персональных данных. Ближайшие дни будут самыми важными: по опыту, возможны осложнения, но доктора к ним готовы. «Институт полностью оснащён, опыт большой», - сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

Напомним, взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 мск 31 декабря. После взрыва разрушен один из подъездов. Всего в зоне обрушения жили 120 человек. Судьба 25 пока остается неизвестной.

Число жертв трагедии выросло до 16 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших, среди которых один ребенок.

Еще шесть человек пострадали. Пятеро из них остаются в городских больницах, шестого — 11-месячного младенца — транспортировали в Москву, сообщают РИА Новости.

На месте происшествия продолжается разбор завалов.

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