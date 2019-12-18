Спасатели предупредили о густом тумане в Москве

Сильный туман ожидается в Москве в ближайшие часы.

Из-за этого местами видимость сократится до 100-500 метров, говорят спасатели. По их данным, туман опустится на город в ближайший час и будет сохраняться до 08:00.

Автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Пешеходам спасатели советуют разместить на одежде светоотражающие элементы, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что теплая погода в Москве продлится еще неделю. Как прогнозируют синоптики, к выходным возможны температурные рекорды. Главный специалист Метеобюро столицы и области Татьяна Позднякова сообщила, что новая рабочая неделя пройдет под влиянием циклона, который будет удерживать теплый воздух в столичном регионе.

Так, в начале недели ожидается 1-3 градуса выше ноля, возможны дожди. Ближе к выходным потеплеет еще на несколько градусов.

18 и 19 декабря не исключено, что будут побиты рекордные показатели 1982 и 1886 годов, когда воздух в Москве прогревался до +5,3 градусов, сообщают «Известия».

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