На создателя Рунета завели дело о мошенничестве

Бывший заместитель главы Минкомсвязи, один из основоположников Рунета Алексей Солдатов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы либо в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).

Он заключен под домашний арест до 28 января, пишет ТАСС.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Солдатов, по данным «Медузы», связано с переносом примерно 490 тысяч IPv4-адресов на сумму более 600 миллионов рублей из Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую компанию Reliable Communications, совладельцем которой является Солдатов.

Напомним, Солдатов возглавлял вычислительный центр Института атомной энергетики имени Курчатова, где была создана первая научная сеть «Релком» с выходом в интернет. В 1992 году он стал учредителем первого в России интернет-провайдера «Релком», в 2008–2010 годах занимал пост замглавы Минкомсвязи.

У РосНИИРОС, который долгое время был одним из ключевых институтов по управлению Рунетом, исторически был большой пул IPv4-адресов, которые в последнее время стали дефицитом. В ноябре они полностью закончились в Европе.

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