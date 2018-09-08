У создателя «Новичка» обнаружили рак последней стадии

Вил Мирзаянов, выдающий себя за создателя «Новичка», сообщил, что у него обнаружен рак простаты последней стадии.

По его словам, врачи лечили заболевание с помощью гормонной терапии. Химик уточнил, что после такого лечения можно жить от 15 до 25 лет, однако отметил, что оно «весьма чувствительное» и ему трудно публиковать посты в соцсетях, передает «Газета.ru».

«Многие люди просят интервью. Увы, физически не могу выполнить их просьбы. Прошу прощения», - написал Мирзаянов в Facebook.

Ранее он назвал идиотизмом использование «Новичка» в Солсбери. Он заявлял, что применение нервно-паралитического вещества возможно в условиях отсутствия влаги. 4 марта, когда были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, в Солсбери стоял туман.