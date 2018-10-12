Создатель Ethereum Виталик Бутерин раскрыл размер своего состояния

Сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин обнародовал в Twitter информацию о своем состоянии. Этот шаг стал ответом на обвинения профессора Нью-Йоркского университета Нуриэля Рубини в мошенничестве с криптовалютой.

Экономист написал, что Бутерин и сооснователь Ethereum Джозеф Любин являются мошенниками и ворами. По его словам, в результате премайнинговой аферы они завладели 75% Ethereum. Премайнинг представляет собой добычу токенов до официального запуска криптовалюты.

Бутерин ответил Рубини в Twitter, что никогда не держал в криптокошельке больше 0,9% всего Ethereum, а его состояние не превышало 1 млрд долларов.

«Также я абсолютно уверен, что уголовного наказания за премайнинг не существует», - написал он.

Бизнесмен опубликовал в соцсетях ссылку на свой электронный кошелек, где видно, что ему принадлежит 365 003 токена. Это составляет порядка 73 млн долларов по текущему курсу, сообщает портал «Новости криптомира».

В феврале Бутерин попал в список богатейших криптовалютных миллиардеров по версии Forbes. Он занял 17-е место с состоянием в 400-500 млн долларов.