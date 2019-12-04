Создан новый источник для питания самолетов при морозах

Проблема острой нехватки аэродромных преобразователей переменного тока успешно решена, заявили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).

Это значит, что в скором времени в российских аэропортах будут чаще использоваться не зарубежные преобразователи, а отечественные.

Как поясняет «ПолитЭксперт», до настоящего момента в РФ было налажено производство источников питания с частотой 400 Гц. Однако ввиду того, что они электромеханические, большей популярностью среди работников аэродромов пользовались полупроводниковые источники, произведенные за границей.

Сейчас же, российские инженеры сумели создать собственное устройство самого популярного класса мощности – 90 кВА. Благодаря наличию климатической системы и уникальным техническим характеристикам, устройство сможет функционировать при морозах в -50 градусов по Цельсию.

Теперь ученые планируют использовать его не только в РФ, но и в Арктике. К тому же, стоимость отечественного изобретения будет на 30% ниже подобных зарубежных устройств.

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