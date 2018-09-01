В США создали новый истребитель против России и Китая

Американская компания Lockheed Martin представила модернизированную версию истребителя F-22 Raptor. Он объединил в себе характеристики F-22 и F-35.

Истребитель является гибридом и оснащен современной бортовой электроникой в отличие от истребителя F-35. Новинка имеет стелс-покрытие, увеличивающее незаметность техники.

В компании предлагают несколько вариантов гибридов, сообщает РБК. Это объясняют возможностью модернизировать самолеты для противостояния России и Китаю в течение ближайшего десятилетия.

Истребители F-22 Raptor выпускали с 1997 по 2011 годы. В их разработке принимала участие компания Boeing. Истребитель часто критикуют за высокую стоимость и различные неполадки. Так, цена на него составляет около 400 млн долларов.