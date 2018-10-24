Современная архитектура Москвы учится у эпохи конструктивизма

ГК «Основа» и голландское архитектурное бюро MVRDV возводят комплекс апартаментов на Садовом кольце.

Группа компаний «Основа» начинает реализацию нового проекта RED7 – многофункционального комплекса апартаментов с дизайнерской отделкой в центре Москвы, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового Кольца.

Строительство объекта начнется уже в ноябре этого года, а сдача в эксплуатацию намечена на 2022 год.

Над созданием проекта работала международная команда, и автором архитектурной концепции нового дома на Садовом кольце стало архитектурное бюро MVRDV, входящее в ТОП-10 лучших архитектурных бюро мира.

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, RED7 – смелый проект с ярко выраженной индивидуальностью и архитектурой мирового уровня:

«Специально для его создания был проведен международный архитектурный конкурс, в ходе которого рассматривалось около 60 претендентов из ведущих западных и российский архбюро. Но только смелая и яркая концепция, представленная архбюро MVRDV, была безоговорочно принята нами и Архитектурным советом Москвы», - рассказал он.

При создании RED7 архитекторы MVRDV использовали в отделке фасадов красный цвет и элементы стилистики расположенного рядом здания Наркомзема Алексея Щусева – шедевра конструктивизма. В итоге здания образуют единый архитектурный ансамбль и символизируют «ворота Москвы».

Отмечается, что форма здания родилась из абстрактного наложения классических силуэтов московских зданий. Многочисленные линии и сложная геометрия накладываются друг на друга, никогда не идут в параллели. Уникальность архитектуры дома будет сохраняться и в будущем.

Объем здания сформирован так, чтобы максимально выделить входные группы, подчеркнуть волнообразный рельеф кровли и фасадов здания. Динамику линий также усилит сочетание матового и покрытого глазурью клинкерного кирпича в отделке, который был специально разработан для фасада RED7 в Германии.

Как отметил управляющий акционер ГК «Основа» Олег Колченко, проект RED7 выделяется не только своим архитектурным обликом, но и богатой инфраструктурой, продуманным общественным пространством, стильными и современными интерьерами апартаментов, передовым инженерным оснащением и системами управления домом:

«В проектах такого уровня нет мелочей. Для его создания мы сформировали уникальную международную команду архитекторов, дизайнеров и консультантов. Во всех общественных пространствах и апартаментах комплекса предусмотрена дизайнерская отделка от лучших мировых бюро. И мы рады, что первый в России проект всемирно известного голландского бюро MVRDV появится в Москве, на Садовом кольце с нашим участием», - подчеркнул он.

RED7 имеет переменную высотность от 53 до 78 метров, его общая площадь составляет 46 200 кв. метров. В доме 4 подземных и 19 надземных этажа.

Центром общественного пространства дома станет атриум высотой 15 метров, выполненный в фирменном стиле MVRDV.

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