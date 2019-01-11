В Совфеде предложили «запугать» россиян новым званием Чайки

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила присвоить генпрокурору России Юрию Чайке историческое звание главы Генпрокуратуры. По ее мнению, бояться его станут больше.

На торжественном заседании в честь 300-летия ведомства Матвиенко напомнила, что 12 января 1722 императором Петром I был учрежден пост генерал-прокурора.

«Возможно, стоит его восстановить – и звучит солиднее, да и бояться Юрия Яковлевича будут больше», - приводит слова Матвиенко ФБА «Экономика сегодня».

Спикер Совфеда указала, что основным приоритетом работы Генпрокуратуры является защита прав и свобод граждан. К ним обращаются за помощью при задержке заработной платы, пенсий, нарушении жилищных прав, ухудшении экологии, необоснованном повышении цен. Матвиенко призвала подробно разбираться с каждым таким случаем.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой приравнять зарплаты сотрудников прокуратуры к судейским. В случае одобрения денежное довольствие работников надзорного ведомства может вырасти с 80 тыс. до 170 тыс. рублей в месяц.