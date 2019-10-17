В Совфеде пока не разрешили ввести «налог Чубайса»

Верхняя палата парламента не поддержала законопроект Минэкономразвития об «углеродном налоге» для российских предприятий. Сбор за превышение выбросов парниковых газов мог спровоцировать увеличение инфляции и рост тарифов ЖКХ.

Проект закона предлагал установить допустимый объем выбросов в размере 150 тыс. тонн углекислого газа. При превышении порогового значения организация с 2025 года будет выплачивать «углеродный сбор». Ставки налога неизвестны – их установят через 5 лет после вступления закона в силу.

Сенаторов беспокоит, что сбор может негативно сказаться на динамике роста экономики. Российский союз промышленников и предпринимателей объяснил «Известиям», что налог спровоцирует увеличение инфляции, рост цен на транспорт и ЖКХ. Каждый рубль сбора, посчитали в Минэнерго, увеличит тариф на отопление на 1,2 рубля.

В действующей редакции законопроект вряд ли поддержат. В ноябре пройдут парламентские слушания по данному вопросу.

Налог в июне 2019 года предложил ввести глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он объяснял, что только с помощью него можно стимулировать предприятия сокращать вредные выбросы.