В Совфеде пока не разрешили ввести «налог Чубайса»

В Совфеде пока не разрешили ввести «налог Чубайса»

Pixabay.com

Верхняя палата парламента не поддержала законопроект Минэкономразвития об «углеродном налоге» для российских предприятий. Сбор за превышение выбросов парниковых газов мог спровоцировать увеличение инфляции и рост тарифов ЖКХ.

Проект закона предлагал установить допустимый объем выбросов в размере 150 тыс. тонн углекислого газа. При превышении порогового значения организация с 2025 года будет выплачивать «углеродный сбор». Ставки налога неизвестны – их установят через 5 лет после вступления закона в силу.

Сенаторов беспокоит, что сбор может негативно сказаться на динамике роста экономики. Российский союз промышленников и предпринимателей объяснил «Известиям», что налог спровоцирует увеличение инфляции, рост цен на транспорт и ЖКХ. Каждый рубль сбора, посчитали в Минэнерго, увеличит тариф на отопление на 1,2 рубля.

В действующей редакции законопроект вряд ли поддержат. В ноябре пройдут парламентские слушания по данному вопросу.

Налог в июне 2019 года предложил ввести глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он объяснял, что только с помощью него можно стимулировать предприятия сокращать вредные выбросы.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!