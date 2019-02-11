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Совфед изменит правила отбора в сенаторы после дела Арашуковых

Совфед изменит правила отбора в сенаторы после дела Арашуковых

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об изменении правил отбора кандидатов после инцидента с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

По ее словам, сейчас орган власти вместе с полицией работает над повышением уровня проверки. Скоро предложения по изменению регламента отбора внесут на рассмотрение Верхней палаты парламента.

Матвиенко добавила, что в настоящее время в Совфеде не осталось членов с сомнительным прошлым. Она призналась, что изначально сомневалась в назначении Арашукова на пост сенатора, хотя судимостей у него не было, пишет «ПолитЭксперт». Спикер добавила, что решение о назначении сенатора принимают регионы, и никто не может повлиять на их выбор.

Ранее сенатора Рауфа Арашукова задержали на закрытом заседании Совфеда. Он подозревается в убийстве двух лиц, организации преступного сообщества, давлении на свидетелей.

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Места: Россия
События: политика
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