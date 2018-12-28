«Советское шампанское» не прошло тест Росконтроля

Росконтроль перед праздниками проверил качество шампанского семи торговых марок. Фальсификатом оказалось только одно - «Советское шампанское».

Для тестирования были куплены игристые вина следующих марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon.

Шампанское исследовали по 30 параметрам качества и безопасности, в том числе на токсичность, содержание сахара, диоксида серы и летучих кислот. Подделкой оказалось только «Советское шампанское» - его занесли в «черный список» Росконтроля. В напитке содержался диоксид углерода, хотя газация в игристом вине должна быть естественной.

Все проверяемые образцы уложились в стандарт по концентрации лимонной кислоты, пишут «Известия». По ГОСТу, вино должно обладать тонким ароматом. Этому описанию соответствовали шампанское Moёt & Chandon и «Новый Светъ». Вкус и аромат «Советского шампанского» эксперты забраковали, назвав его «нечистым», «разлаженным», с посторонним «мышиным» тоном.

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