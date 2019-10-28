Советский бренд Dzintars почти обанкротился без российских заказов

Флагман советской парфюмерии латвийская компания Dzintars из-за снижения заказов из России оказалась на грани банкротства. В отношении нее начат процесс неплатежеспособности.

В СССР косметика этого бренда пользовалась большим спросом. После развала Советского Союза Dzintars «подкосила» конкуренция на рынке с французскими, итальянскими и японскими компаниями.

В 2008 году спрос на латвийский парфюм резко упал. Из-за изменения курса валюты заказов из России стало существенно меньше, пишет «ПолитЭксперт».

Руководство компании подало иск в суд с просьбой о правовой защите для продолжения деятельности, чтобы избежать преследований, касающихся вызскания долгов.

Ранее сообщалось о приобретении Россией «за копейки» дорогостоящего оборудования латвийского завода рыбопереработки.