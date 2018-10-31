Совет директоров ВТБ одобрил продажу страхового бизнеса «Согазу»
Совет директоров ВТБ принял решение о продаже «ВТБ Страхования» страховой компании «Согаз». Сделка оценивается в 5,5 млрд рублей.
ВТБ продаст 100% акций «ВТБ Страхование», вместе с тем банк получит 9,99% в «Согазе».
Соглашение о продаже стороны подписали в мае 2018 года. После сделки объединенная страховая компания будет работать под брендом «Согаз».
Новую структуру возглавит руководитель «Согаза», а гендиректор «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин станет его заместителем, уточняет РБК.
Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу страховой компании 23 октября. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.
Следующая новость «Сбербанк» установит постаматы в отделениях Москвы и Петербурга
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии