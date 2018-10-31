Совет директоров ВТБ одобрил продажу страхового бизнеса «Согазу»

Совет директоров ВТБ принял решение о продаже «ВТБ Страхования» страховой компании «Согаз». Сделка оценивается в 5,5 млрд рублей.

ВТБ продаст 100% акций «ВТБ Страхование», вместе с тем банк получит 9,99% в «Согазе».

Соглашение о продаже стороны подписали в мае 2018 года. После сделки объединенная страховая компания будет работать под брендом «Согаз».

Новую структуру возглавит руководитель «Согаза», а гендиректор «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин станет его заместителем, уточняет РБК.

Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу страховой компании 23 октября. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года.