Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по Идлибу

Девять стран Совета безопасности ООН выступили против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.

Документ одобрили только авторы проекта, четыре другие страны воздержались от голосования, передают «Известия».

Проект резолюции был предложен Германией, Бельгией и Кувейтом. В нем говорится о путях прекращения огня и гуманитарном коридоре для мирного населения из горячей точки.

Россия и Китай наложили вето на документ. Представители стран полагают, что эта резолюция пытается выставить Россию и Сирию виновниками происходящего в Идлибе.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.