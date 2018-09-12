Социологи нашли страны самых несчастных жителей в мире

Социальное исследование компании Gallup показало, что граждане Центральноафриканской Республики (ЦАР), Ирака и Южного Судана — самые несчастные жители планеты.

Наиболее высокий индекс негативных эмоций оказался у жителей ЦАР.

По признанию 76% опрошенных из этой страны, накануне они испытывали физическую боль и почти столько же (74%) — сильное беспокойство.

Далее по возрастанию «индекса счастья» в результатах исследования расположились Ирак, за ним — Южный Судан, Чад, Сьерра-Леоне, Египет, Иран, Нигер, палестинские территории, Либерия, Мадагаскар и Уганда, сообщает «360».