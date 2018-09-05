Социальный налоговый вычет в России могут увеличить в два раза
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Законопроект, оговаривающий увеличение социального налогового вычета в два раза.
Он напомнил, что предельная сумма вычета (15 600 рублей за годовой налоговый период) была установлена в 2007 году и с тех пор утратила свою актуальность, очень слаб помогая обучающимся.
Иван Сухарев считает, что для мотивации получать высшее образование у молодежи нужны реальные шаги.
Он добавил, что с начала прошлого десятилетия стоимость обучения во всех вузах страны неуклонно растет.
Депутат предложил увеличить вычет до 31 200 рублей, сообщает «Экономика сегодня».
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