Социальный налоговый вычет в России могут увеличить в два раза

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Законопроект, оговаривающий увеличение социального налогового вычета в два раза.

Он напомнил, что предельная сумма вычета (15 600 рублей за годовой налоговый период) была установлена в 2007 году и с тех пор утратила свою актуальность, очень слаб помогая обучающимся.

Иван Сухарев считает, что для мотивации получать высшее образование у молодежи нужны реальные шаги.

Он добавил, что с начала прошлого десятилетия стоимость обучения во всех вузах страны неуклонно растет.

Депутат предложил увеличить вычет до 31 200 рублей, сообщает «Экономика сегодня».