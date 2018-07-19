Сотрудники ФСБ задержали прибалтийского шпиона

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жительницу Калининграда Антонину Зимину по подозрению в государственной измене, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

По его словам, Зимину доставили в СИЗО «Лефортово». Ей предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ.

«Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», —рассказал правозащитник, подчеркнув, что ему так и не объяснили, за что задержали Зимину.

Антонина Зимина занимала должность директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде до 2016 года. В настоящее время организацию возглавляет ее супруг Константин Антонец.

Кроме того, женщина является экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, сообщает «Федерал пресс».