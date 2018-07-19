Сотрудники ФСБ задержали прибалтийского шпиона

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жительницу Калининграда Антонину Зимину по подозрению в государственной измене, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

По его словам, Зимину доставили в СИЗО «Лефортово». Ей предъявлено обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ.

«Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», —рассказал правозащитник, подчеркнув, что ему так и не объяснили, за что задержали Зимину.

Антонина Зимина занимала должность директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде до 2016 года. В настоящее время организацию возглавляет ее супруг Константин Антонец.

Кроме того, женщина является экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Болельщики растащили на сувениры в поездах России стаканы и белье

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО