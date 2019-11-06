Сотрудники ГК «Основа» и Физтехпарка представили два проекта на международном форуме

Сотрудники ГК «Основа» и Физтехпарка представили два перспективных проекта на проходящем 6-7 ноября 2019 г. в Омске XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Форум посвящен актуальным вопросам развития приграничного сотрудничества. В нем принимают участие Главы двух государств и представители крупнейших компаний России и Казахстана.

Директор Физтехпарка Иван Филяев представил на площадке форума проект «Стрела». В рамках проекта планируется разработать инновационный надземный общественный транспорт для соединения удаленных узлов и пригородов с городской транспортной инфраструктурой. Такой транспорт, в частности, свяжет Физтехпарк с МФТИ и станциями РЖД «Новодачная» и «Долгопрудная», что значительно повысит транспортную доступность технопарка. На форуме Иван Филяев рассказал про преимущества подвесного монорельсового транспорта с использованием автопилотного управления. Кроме того, он предложил вариант запуска проекта на территории Казахстана и описал положительные эффекты от внедрения технологии для транспортной инфраструктуры страны.

Другой проект ГК «Основа», представленный на форуме, связан с технологий блокчейн. Директор по продукту блокчейн экосистемы Атум Алина Дунаева рассказала про преимущества экосистемы CrossChain по сравнению с существующими аналогичными блокчейн-решениями. В рамках экосистемы были представлены проекты, лежащие в области государственного управления. Данные проекты уже внедрены, либо находятся на стадии MVP (minimal value product). Среди них: платформа организации голосований - GLASS, цифровой паспорт и цифровая медицинская карта - CrossMed.