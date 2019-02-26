Сотрудники ФСБ и «Касперского» осуждены за госизмену

Суд Москвы вынес приговор одному из экс-руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергею Михайлову и бывшему главе отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. Их признали виновными в госизмене.

Михайлов получил 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Стоянов – 14 лет. Прокуратура настаивала на 20 годах заключения.

Кроме того, Михайлов заплатит штраф в размере 400 тыс. рублей и лишится звания «полковник запаса», пишет «Интерфакс». Стоянову назначен штраф в 150 тыс. рублей, он потерял звание майора милиции.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как дело носило гриф «секретно». Стоянов и Михайлов были задержаны в 2016 году. По данным источников, они передавали конфиденциальную информацию спецслужбам США.