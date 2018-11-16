Сотрудникам «Аэрофлота» запретят пользоваться гаджетами в офисе

Авиакомпания «Аэрофлот» разработала приказ для сотрудников, который запрещает пользоваться смартфонами, а также устройствами с функциями фото-, видео- и аудиозаписи в офисах. В компании считают, что это обеспечит информационную безопасность.

«Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения», — рассказал представитель «Аэрофлота».

Речь идет о распространении в Twitter приказа, подписанного главой компании Виталием Савельевым. Информацию о внедряемой в компании инициативе распространил председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского.

Руководство утвердит перечень должностей работников, которым разрешат использовать телефоны на рабочих местах с соблюдением режима конфиденциальности, сообщает РБК.

Ранее британское издание нашло в открытом доступе данные служебных сервисов компании. Там были файлы, изображения и настройки тарифов. Такая информация, отметили в издании, может помочь киберпреступникам искать уязвимости на сайте компании.

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