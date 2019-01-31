Сотрудник таможни зарабатывал на взятках до 100 тысяч за смену
Российского таможенника задержали на рабочем месте. Майор подозревается в получении взяток.
Суд избрал для Рустама Магомедова меру пресечения в виде домашнего ареста. Таможенника, который работал на границе России и Азербайджана, обвиняют в получении взяток, передает «360».
В ходе допроса сотрудница таможни призналась, что майор получал до 100 тысяч рублей за смену в виде взяток.
Ранее в России утвердили программу антикоррупционного воспитания для школьников. Она предусматривает, в частности, показ фильмов с антикоррупционной составляющей.
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