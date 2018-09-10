Сотрудник Одесской академии тайно симпатизировал Новороссии
В Национальном университете «Одесская морская академия» обнаружили фотографию погибшего главы ДНР Александра Захарченко с траурной лентой.
Также в кабинете сотрудника академии нашли флаг «Новороссии» и георгиевские ленты.
Ректор университета уже издал приказ об увольнении сотрудника. Сам начальник отдела практики университета Александр Калинин таинственно исчез.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе. Тогда же был ранен глава Минфина республики Александр Тимофеев, отмечает «Ридус» со ссылкой на «Комсомольскую правду».
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