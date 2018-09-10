Сотрудник Одесской академии тайно симпатизировал Новороссии

В Национальном университете «Одесская морская академия» обнаружили фотографию погибшего главы ДНР Александра Захарченко с траурной лентой.

Также в кабинете сотрудника академии нашли флаг «Новороссии» и георгиевские ленты.

Ректор университета уже издал приказ об увольнении сотрудника. Сам начальник отдела практики университета Александр Калинин таинственно исчез.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе. Тогда же был ранен глава Минфина республики Александр Тимофеев, отмечает «Ридус» со ссылкой на «Комсомольскую правду».