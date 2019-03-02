Сотрудник Минобороны пошел по стопам Чичикова
В Твери по обвинению в особо крупном мошенничестве арестовали начальника Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова.
Генерал содержал при ЦНИИ более ста «мертвых душ», на которых начисляли зарплату за работу, выполняемую штатными сотрудниками института. Согласно бухгалтерской отчетности, ее работники выполняли большое количество институтских заказов. В действительности сотрудники этой компании не занимались научно-практической деятельностью, а просто получали зарплату.
Благодаря разработанной схеме Ягольников и другие организаторы аферы за полгода смогли похитить не менее 14 миллионов рублей, передает РИА «Новости».
Следующая новость Умер нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии