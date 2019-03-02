Сотрудник Минобороны пошел по стопам Чичикова

В Твери по обвинению в особо крупном мошенничестве арестовали начальника Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова.

Генерал содержал при ЦНИИ более ста «мертвых душ», на которых начисляли зарплату за работу, выполняемую штатными сотрудниками института. Согласно бухгалтерской отчетности, ее работники выполняли большое количество институтских заказов. В действительности сотрудники этой компании не занимались научно-практической деятельностью, а просто получали зарплату.

Благодаря разработанной схеме Ягольников и другие организаторы аферы за полгода смогли похитить не менее 14 миллионов рублей, передает РИА «Новости».