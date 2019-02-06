Сотни фанатов пришли проститься с рэпером Децлом

Сотни человек пришли проститься с рэпером Децлом (Кириллом Толмацким) в Центральную клиническую больницу управления делами президента России в Москве. Поклонники несут цветы и выражают соболезнование родителям исполнителя.

В помещении находятся мать и отец Децла, пишет ТАСС. Открытый гроб с телом рэпера установлен в центре зала. К нему несут цветы.

Похороны пройдут на Пятницком кладбище. Сообщалось, что певца похоронят на родовом участке рядом с бабушкой по материнской линии.

Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Ему было 35 лет. Концертный директор исполнителя Павел Беленец заявил, что причиной смерти стала остановка сердца.

Популярность пришла к Децлу после выхода клипов на песню «Вечеринка», «Кто ты?», «Слезы» и «Письмо». В 2018 году он выпустил альбом «Неважно, кто там у руля».

* Фотография из социальных сетей