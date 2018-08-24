В США сотни человек заразились инфекцией от салата из «McDonald's»

Свыше 500 человек отравились сразу в шестнадцати штатах США некачественными салатами из сети «McDonald's».

У всех заболевших одни и те же симптомы, клиенты ресторанов быстрого питания пожаловались на диарею, потерю аппетита, температуру.

Специалисты обнаружили у людей циклоспороз, возбудителем которого является паразит Cyclospora cayetanensis, передает «НСН» со ссылкой на «Газета.ru».

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