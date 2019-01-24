Сотни человек вывели из ТЦ под Москвой из-за половой трещины
В крупном гипермаркете подмосковного города Щелково образовалась трещина длиной около 60 метров и шириной около 1 сантиметра. Из торгового центра эвакуировали несколько сотен человек.
Инцидент произошел в гипермаркете «Глобус» ночью. На полу в местах стыка бетонных плит образовалась длинная трещина.
Ее обнаружили сотрудники службы безопасности. Работа объекта приостановлена до проведения экспертизы, рассказали РБК в ГУ МЧС по Московской области.
Представитель «Глобуса» сообщила, что гипермаркет закрыт по техническим причинам. На момент эвакуации внутри здания находились только сотрудники. Оценить финансовый ущерб магазина представитель не смогла.
Двухэтажное здание торгового центра построено в 2006 году. Его площадь составляет 12 тыс. кв. м.
Следующая новость Для новгородок ввели возрастной ценз на выплаты за первенца
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии