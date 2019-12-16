Составлен список вызывающих зависимость продуктов

Американские специалисты составили список продуктов, которые способны вызвать сильное привыкание организма.

Ученые провели исследование с добровольцами, которые рассказали о своих вкусовых предпочтениях и расставили продукты по пищевой привлекательности.

Как выяснилось, больше всего тягу вызывают пирожные, шоколад, мороженое, печенье, пицца, картофель фри, чипсы, попкорн и чизбургеры.

Оказалось, что все они имеют общую черту – соотношение углеводов и жира в них схоже с грудным молоком. При этом мозг младенцев очень чувствителен к эмоциям и запоминает приятные ощущения, возникшие после еды.

Потому продукты, которые больше всего нравятся, напоминают вкусом именно самую первую пищу человека, сообщают «Известия».

Ранее диетолог из Австралии Сьюзи Барелл рассказала о том, какие продукты на завтрак наиболее вредны, а какие принесут пользу.

Так, для завтрака не подходит пита, так как повышает уровень глюкозы в крови и содержит до 80 граммов углеводов на 100 граммов продукта.

Также вредны сладкие хрустящие хлопья, которые очень любят дети. Как говорит эксперт, в них очень мало пищевых волокон, а потому они не могут насытить человека на продолжительное время. Кроме того, дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам.

По словам диетолога, на завтрак наиболее полезно употреблять гранолу или хлопья без сахара с добавлением греческого йогурта, небольшого количества меда и ягод.

Также полезны тосты с яичницей, овощами и беконом. При этом бекон будет полезнее съесть с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится немало жира, сообщает радио «Спутник».

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