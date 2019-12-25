Составлен список самых популярных смартфонов в мире

Эксперты компании Counterpoint Research составили список самых популярных смартфонов в мире.

По итогам третьего квартала уходящего года самым продаваемым оказался iPhone XR, на который пришлось 3% от всех продаж. На втором месте - Galaxy A10 (2,6% рынка). Замыкает тройку еще одна модель Samsung — A50 (1,9%).

Далее идут Oppo A9, iPhone 11, A5s и A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, спрос жителей России в 2019 году сместился в пользу более дорогих смартфонов, сообщили представители ритейлеров по продаже электроники. Так, продажи смартфонов из верхнего ценового диапазона, от 50 тысяч рублей, год к году увеличились более чем на четверть в штуках и 30% в деньгах.

Этому способствуют программы рассрочки, а также обмена старых гаджетов на новые со скидкой. Как говорят представители одного из сотовых операторов, в кредит и рассрочку куплены около четверти устройств.

Средняя цена на смартфоны в уходящем году выросла на 5% по сравнению с 2018 годом и составляет 16–17 тысяч рублей, сообщают «Известия».

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