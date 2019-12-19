Составлен список самых высоких новогодних елок России

Составлен список самых высоких новогодних елок России

Фото: «Комсомольская правда»

В России составили список самых высоких новогодних елок.

На первом месте оказалось дерево из Красноярска, высота которого 55 метров. Ель установлена на острове Татышев. Второе место занимает Екатеринбург (50 метров). Замыкает тройку новогоднее дерево в Казане (35 метров).

Далее идут Барнаул (32 метра), Тула (32 метра), Калининград (30,5 метра), Уфа (30 метров), Пермь (30 метров), Владивосток (28 метров) и Тюмень (28 метров).

Главная елка России, которую доставили в Москву 23 декабря, не попала в десятку, так как она на метр ниже тюменской, сообщает «Турстат».

Напомним, ель, которой 90 лет, срубили в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском городском округе Подмосковья. В высоту оно 27 метров, диаметр ствола — 70 сантиметров, размах ветвей у основания — 6 метров.

Елку украсят 23 декабря.

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