Составлен список вредных продуктов новогоднего стола

Названы пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые наиболее вредны для организма и фигуры.

Как сообщила врач-диетолог Мария Дубская, в лидерах - майонез, который рекомендуется заменить греческим йогуртом или более дешевыми аналогами без злаков и наполнителей.

На втором месте оказалось шампанское. По словам эксперта, этот напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают слизистую желудка, что в свою очередь приводит к чувству голода. Шампанское можно заменить сухим вином.

Замыкает тройку мясо. Диетолог советует не употреблять свинину, колбасы и ветчину, а заменить их кроликом или курицей.

Также в список попали соленья и сладости, сообщает «Пятый канал».

Тем временем, жители России планируют потратить в среднем 10 тысяч рублей на покупку продуктов для новогоднего стола в текущем году.

Как говорится в исследовании компании Nielsen, в домашнем кругу праздник собираются отметить 68% участников исследования. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина.

Самые популярные товары в новогодней продуктовой корзине россиян — фрукты и овощи, а также сыр, свежее мясо, птица и рыба, мясные продукты.

Среди напитков лидером продаж является шампанское и игристые вина — 84% россиян планируют приобрести их для празднования Нового года, сообщает «Прайм».

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